Shiffrin fing Schild in Flachau noch ab .

Mikaela Shiffrin hat am Dienstagabend in Flachau den fünften Sieg in Serie im Slalom-Weltcup der Damen gefeiert. Die US-Amerikanerin fing im Finale die nach dem ersten Durchgang mit 0,37 Sekunden Vorsprung führende Salzburgerin Bernadette Schild noch ab und verhinderte mit 0,94 Sekunden Vorsprung den ersten Weltcupsieg der Pinzgauerin. Shiffrin baute mit dem 41. Weltcupsieg ihre Gesamtführung aus.