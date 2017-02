Der Start wurde mehrmals verschoben, um 14.12 Uhr sah man endgültig keine Chance mehr auf die Durchführung des Königsbewerbes.

Wann die Abfahrt neu angesetzt wird, darüber ist noch keine Entscheidung gefallen. Laut Programm findet am Sonntag die Abfahrt der Damen statt (12.00 Uhr), am Montag die Alpine Kombination der Herren (10.00/13.00) und am Dienstag der Teambewerb (12.00). Der Mittwoch ist als Reservetag vorgesehen.

Am Samstagnachmittag fand eine intensive Programmdiskussion zwischen allen beteiligten Parteien statt, wie es nun weitergehen könnte. Um 18.00 Uhr am Abend soll in der Mannschaftsführersitzung eine Entscheidung bekanntgegeben werden.