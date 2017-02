Kriechmayr holte sich ÖSV-Abfahrtsticket .

Vincent Kriechmayr hat sich am Donnerstag durch eine überlegene Bestzeit als Bester der drei ÖSV-Ticketanwärter im zweiten Abfahrtstraining der Ski-Herren in St. Moritz einen Startplatz für die Spezialabfahrt am Samstag geholt.