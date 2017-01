Skifahrerin bei Kollision in Tirol schwerst verletzt .

Eine 55-jährige Deutsche hat am Freitag bei einer Kollision mit einem Landsmann (27) im Skigebiet in Hopfgarten im Bezirk Kitzbühel schwerste Verletzungen erlitten. Laut Polizei war die Frau durch den Zusammenprall längere Zeit bewusstlos. Sie wurde nach der Erstversorgung mit einem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Dort wurden unter anderem Gehirnblutungen festgestellt.