Betroffen von dem Infekt waren auch noch andere ÖSV-Springer. Auch der aktuelle Tournee-Zweite und Oberstdorf-Sieger Stefan Kraft musste am Dienstagabend erbrechen. Mittwochfrüh fühlte sich der Salzburger zwar noch etwas geschwächt, aber insgesamt besser.

Der 23-Jährige ließ den Probedurchgang aus, wollte aber in der Konkurrenz antreten. Er habe schon einmal eine ähnliche Situation bewältigt, ließ Kraft durch Pressesprecher Florian Kotlaba ausrichten. Auch bei Andreas Kofler und Florian Altenburger waren am Dienstagabend Symptome eines Magen-Darm-Infekts aufgetreten.

Bei Hayböck war hingegen an ein Antreten auf der Bergiselschanze nicht zu denken. Im Team hoffte man auf eine rasche Genesung des Zimmerkollegen von Stefan Kraft. Die Nacht auf Mittwoch hatte das Duo schon in eigenen Zimmern verbracht.

"Leider ist Michael Hayböck so geschwächt, dass er nicht starten kann. Wir sind aber zuversichtlich, dass er bis zum Bewerb in Bischofshofen wieder einsatzfähig sein wird", wurde ÖSV-Arzt Peter Baumgartl in einer Verbands-Aussendung zitiert. Das Tournee-Finale in Bischofshofen geht am Freitag in Szene, Hayböck hat dort 2015 gewonnen.