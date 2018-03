ÖSV-Springer verpassten Podest knapp - Deutsche siegten .

Österreichs Skispringer sind am Samstag beim Weltcup-Mannschaftsbewerb in Lahti wie beim olympischen Teambewerb auf Platz vier gelandet. Stefan Kraft, Gregor Schlierenzauer, dem ins Team gerückten Clemens Aigner und Michael Hayböck fehlten diesmal allerdings nur 8,1 Punkte auf das Podest. Der Sieg ging erstmals in dieser Saison an Deutschland vor Polen und Olympiasieger Norwegen.