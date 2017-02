Nach Flügen auf 138 und 137,5 Meter hatte der 23-jährige Salzburger 13,7 Punkte Vorsprung auf den Deutschen Andreas Wellinger (zweimal 136 m).

In der Gesamtwertung reduzierte der zweitplatzierte Kraft mit seinem sechsten Podestplatz in Serie den Rückstand auf den diesmal drittplatzierten Polen Kamil Stoch auf 100 Punkte. Michael Hayböck landete im vorletzten Bewerb vor den Weltmeisterschaften in Lahti an achter Stelle.