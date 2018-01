Der Olympiasieger gewann am Samstag auch das Finale in Bischofshofen und schaffte 16 Jahre nach dem Deutschen Sven Hannawald Siege in allen vier Bewerben der Traditionsserie. Der 30-Jährige setzte sich vor Anders Fannemel (NOR), Andreas Wellinger (GER) und Stefan Kraft durch.

Lokalmatador Kraft sorgte damit für einen halbwegs versöhnlichen Abschluss aus österreichischer Sicht, nachdem es zuvor in Garmisch und Innsbruck zwei ÖSV-Schlappen gesetzt hatte. In der Gesamtwertung steht aber kein ÖSV-Mann in den Top Ten - das schlechteste österreichische Gesamtabschneiden seit 40 Jahre.

Titelverteidiger Stoch gewann die 66. Auflage der Traditionsserie überlegen vor Wellinger und Fannemel.