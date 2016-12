Die dreifache Big-Air-Weltcup-Saisonsiegerin zog sich in Colorado bei der Landung eines Sprunges eine leichte Knochenprellung am Schienbeinkopf im rechten Bein zu.

Außerdem seien im betroffenen Knie eine minimale Flüssigkeitsansammlung im Bereich des Kreuzbandes und eine Muskelverhärtung diagnostiziert worden, teilte der Österreichische Ski-Verband (ÖSV) am Freitag mit.

"Einerseits ist es natürlich schade, dass ich hier in Breckenridge nicht starten kann, andererseits bin ich froh, dass das Knie nicht mehr abbekommen hat. Ich habe zwar noch leichte Schmerzen, die jedoch mit Hilfe von Massagen, Physiotherapie und entzündungshemmenden Mitteln bald abklingen sollten", gab Gasser Entwarnung.

Ihr Antreten beim nächsten Big-Air-Weltcup am 17. Dezember 2016 in Copper Mountain ist aber dennoch fraglich. "Wenn der Heilungsprozess optimal verläuft, könnte sich das ausgehen. Ich werde in Copper Mountain aber nur dann an den Start gehen, wenn durch die Sprünge kein Risiko besteht, dass sich der Zustand des Knies verschlechtert", betonte die 25-Jährige. Die Slopestyle-Vizeweltmeisterin war bereits zu Jahresbeginn wegen einer in den USA im Training erlittenen Bandscheibenverletzung mehrere Wochen ausgefallen.