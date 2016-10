Eigentlich sollten sie dem EU-Fahrplan zufolge bei der Sonderkonferenz einstimmig grünes Licht für den Vertrag geben. Doch nachdem sich die belgische Region Wallonie gegen CETA positioniert hat, kann das Land nicht zustimmen.

Möglicherweise wird daher - falls nicht ein Sinneswandel der wallonischen Regionalregierung in letzter Minute erfolgt - am Dienstag gar keine Abstimmung erfolgen. Dann läge der Ball bei den EU-Staats- und Regierungschefs, die sich am Donnerstag und Freitag in Brüssel treffen. Unterzeichnet werden soll CETA am 27. Oktober auf dem EU-Kanada-Gipfel.

Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner (ÖVP) erwartet, dass das geplante bilaterale Handelsabkommen CETA wie geplant am 27. Oktober unterzeichnet wird. Davon gehe er "mit großer Wahrscheinlichkeit aus", sagte der Vizekanzler am Montagabend in der "ZiB2" des ORF-Fernsehens. Es werde zwar bis zuletzt verhandelt, und es sei auch heute in Luxemburg "noch nicht ganz sicher". Aber er "gehe davon aus, dass sich alle Wogen glätten und alle Hindernisse beseitigt werden können - und das im letzten Moment, also bis neun Uhr früh", wenn die EU-Minister zusammentreten.