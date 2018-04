Mit Streik hatten Mitarbeiter der Gebietskrankenkassen gedroht, die schon mit Betriebsversammlungen gegen die Zusammenlegungspläne der Regierung protestiert haben. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zeigte sich davon unbeeindruckt.

Er als "gelernter Sozialpartner" sei "der Meinung, dass man Probleme am Tisch und nicht auf der Straße lösen soll", sagte Biach dazu. Und plädierte dafür, im Gesundheitsbereich bei der Selbstverwaltung zu bleiben. Die Alternative wäre ein verstaatlichtes System, was z.B. bedeuten würde, dass in Finanzkrisen "der Gürtel enger geschnallt" wird in der Gesundheitsversorgung. "Das wollen die Menschen nicht."

Zur Zusammenlegung auf fünf Sozialversicherungsträger ist Biach aber bereit. Damit eine gute Reform zugunsten der Versicherten zustande kommt, gelte es "kühlen Kopf" zu bewahren. Vielleicht sei man von einer Lösung auch gar nicht so weit entfernt wie es scheine, sagte der Hauptverbandschef, der den betreffenden Teil des Regierungsprogramms mitverhandelt hat.