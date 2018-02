Barbara Novak ist neue Landesparteisekretärin .

Die neue Landesparteisekretärin der Wiener SPÖ heißt Barbara Novak (41). Die Vorsitzende der Döblinger Bezirkspartei und langjährige Gemeinderätin wurde von den roten Gremien am Montag auf Vorschlag von Parteichef Michael Ludwig in diese Funktion gewählt. Das berichtete Ludwig nach den Sitzungen am Nachmittag in einer Pressekonferenz.