Drei der Opfer erlitten nach Behördenangaben bei dem Unglück am Donnerstag in Arganda del Rey nahe Madrid schwere Verletzungen. Über der Unglücksstelle stand eine riesige schwarze Rauchsäule, mehre Schulen in der Umgebung wurden sicherheitshalber evakuiert.

Die Anrainer wurden aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben und die Fenster geschlossen zu halten. Luftmessungen ergaben jedoch nach Angaben der Behörden keine Gesundheitsgefährdung.

In der Recyclinganlage werden nach Angaben des Betreibers Chemiekalienabfälle und andere Gefahrgüter entsorgt. Die Ursache der Explosion war zunächst unklar, die Behörden nahmen Ermittlungen auf.