Rekordsumme: Knapp neun Tonnen Kokain sichergestellt .

Kokain im Wert von mehr als einer halben Milliarde Euro hat Spaniens Polizei in einer Lieferung aus Kolumbien sichergestellt. Es handle sich um knapp neun Tonnen. Das ist die größte Menge Kokain, die je in Europa in Containern entdeckt und beschlagnahmt worden sei, sagte am Mittwoch der spanische Innenminister Juan Ignacio Zoido.