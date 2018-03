Der Steinbruch St. Margarethen wird diesen Sommer zur Freiluftbühne für eine Reihe musikalischer Weltstars. Die Konzerte mit Sting, Jack Johnson und Kraftwerk sind zum Teil bereits ausgebucht.

Tom Jones | Barracuda Music

Jetzt präsentieren Esterházy, Arenaria und Ewald Tatars „Barracuda Music“ den nächsten Coup: Mit Tom Jones ist am 26. Juni eine weitere Legende live im beeindruckenden Ambiente zu erleben.

Die britische Soul-Stimme – von der Queen zum „Sir“ geadelt – blickt in seiner 50-jährigen Karriere auf jede Menge Hits zurück. Songs wie „Delilah“, „It’s not unusual“ oder „What’s new Pussycat“ werden am 26. Juni nun auch im Burgenland erklingen.

Umjubelte Kritiken erhielt Tom Jones vor allem auch für seine jüngsten Alben „Long lost Suitcase“ oder „Praise & blame“ – darüber hinaus wird er als begnadeter Live-Performer gefeiert.

Tickets für das Konzert sollte man sich rasch sichern! Der Vorverkauf startet heute, 8. März, um 10 Uhr.

Steinbruch St. Margarethen – die Konzerte

Tom Jones: Dienstag, 26. Juni

Sting: Mittwoch, 27. Juni

Kraftwerk 3D-Show: Sonntag, 22. Juli

Jack Johnson & Milow: Dienstag, 24. Juli

Infos: www.operimsteinbruch.at & www.barracudamusic.at

Karten: www.bvz.at/ticketshop