Ein aus ungeklärter Ursache umgestürztes Fertigbetonelement hatte die drei Arbeiter getroffen. Für den 46-jährigen Kroaten kam jede Hilfe zu spät.

Die drei Arbeiter waren gegen 7.30 Uhr in einer Montagegrube einer Elementebaufirma in Aich im Ennstal tätig, als eines von zwölf aneinandergereihten Fertigelementen - jeweils rund zwei Tonnen schwer - kippte. Dabei warf es in einem Dominoeffekt die anderen Teile um, die drei Männer wurden eingeklemmt. Kollegen schafften es, die Elemente mit einem Laufkran anzuheben, wie die Feuerwehr mitteilte. Für den im Bezirk Liezen wohnhaften Kroaten kam aber jede Hilfe zu spät. Ein 50-jähriger kroatischer Arbeiter und ein gleichaltriger Liezener wurden von der Feuerwehr geborgen und ins Diakonissenkrankenhaus Schladming gebracht.

Der Betrieb auf der Baustelle wurde vorläufig eingestellt. Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich um die Kollegen der Verunglückten.