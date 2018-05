Laut Christian Karner vom Feuerwehr-Pressedienst war die Labilltalstraße (L247) in Seibuttendorf Dienstagfrüh immer noch für Aufräumarbeiten gesperrt. Die Kirchbacherstraße (B73) zwischen Ziprein und Wolfsberg sowie die Wolfsbergerstraße (L616) vom Kreisverkehr Wolfsberg bis Wolfsberg konnten bis Dienstagfrüh geräumt und wieder für den Verkehr freigegeben werden. Indes wurde aber die Petersdorferstraße (L245) am Dienstag im Bereich Siegensdorf wegen Überschwemmungen für den Verkehr gesperrt.

Die Einsatzkräfte hatten am Montag sowie in der Nacht auf Dienstag Dutzende Keller auszupumpen und die Ufer mehrerer Bäche mit Sandsäcken anzusichern. Dienstagvormittag regnete es zwar immer noch in weiten Teilen der Steiermark, die über die Ufer getretenen Bäche hatten sich aber ins Bachbett zurückgezogen, sagte Karner. Wegen der anhaltenden Niederschläge blieb die Situation aber angespannt.