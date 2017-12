"Es schaut nicht gut aus", sagte ein Polizist am Dienstag am frühen Vormittag zur APA. Das Wohnhaus des Gehöfts sei niedergebrannt, es gebe noch eine starke Rauchentwicklung. Die Feuerwehren mussten das Löschwasser über weite Strecken mit Tanklöschfahrzeugen heranschaffen, da bei dem auf einer Kuppe am Ende einer schmalen Zufahrtsstraße gelegenen Gehöft kein Bach vorbeifließt.

Das hölzerne Wohnhaus des Gehöfts in Graden bei Köflach dürfte knapp nach 5.00 Uhr sofort lichterloh gebrannt haben. Die Ursache des Feuers ist noch nicht bekannt. Sechs Bewohner dürften sich in Sicherheit gebracht haben.

Bei dem betroffenen Anwesen handelt es sich offenbar um ein Gehöft mit zwei Häusern, das am Ende einer schmalen Straße auf einer Anhöhe in der Nähe eines Waldrandes liegt. Ungewöhnlich ist, dass das Landeskriminalamt am frühen Vormittag die Ermittlungen aufgenommen hat, weshalb ein Verbrechen nicht ausgeschlossen werden kann.