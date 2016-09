Ölfilm auf der Mur bei Leoben .

Wegen eines technischen Defektes ist am Samstagvormittag eine unbekannte Menge Öl aus einem Drahtwalzwerk der voestalpine in Donawitz ausgetreten. Das Öl gelangte über den Vordernberger Bach bei Leoben in die Mur und hinterließ dort einen rund fünf Meter breiten Ölfilm, meldete die Landespolizei Steiermark am Samstag.