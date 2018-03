Pensionist lag seit sechs Wochen tot in Wohnung .

Ein 65 Jahre alter Mann ist in Gratwein-Straßengel nördlich von Graz vor rund sechs Wochen gestorben und seither unentdeckt in seiner Wohnung gelegen. Die Landespolizei Steiermark bestätigte am Freitag einen entsprechenden Bericht der "Kleinen Zeitung". Die Putzfrau hatte am Mittwoch in der Früh die Polizei geholt, weil der Schlüssel innen im Schloss der Wohnungstür steckte.