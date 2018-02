Die 53-Jährige war seit Anfang Februar für die 24-Stunden-Pflege von zwei in derselben Wohnung lebenden Frauen angestellt. Am Freitag fuhr sie schließlich überraschend nach Kroatien, am Steuer des Autos saß ein 41-jähriger Kroate.

Von der 61-Jährigen alarmiert, leitete die Polizei eine nationale sowie internationale Fahndung ein, die erfolgreich verlief: Slowenische Polizisten hielten den Pkw am slowenisch-kroatischen Grenzübergang Lendava an und kontrollierten die Insassen. Dabei stellten die Polizisten das gestohlene Geld in einem Geheimfach in der Handtasche der 53-Jährigen sicher. Die Frau wurde angezeigt.