Verletzte nach Gasexplosion in Gamlitz .

Bei einer Gasexplosion sind am Donnerstag im Ortszentrum von Gamlitz in der Südsteiermark drei Personen verletzt worden. Die beiden Männer und eine Frau waren offenbar für Arbeiten in dem Gebäude, das sowohl einen ersten Stock als auch ein Dachgeschoß hat. Durch die Explosion sind die Fenster im Erdgeschoß alle zerborsten.