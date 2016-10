Alle sechs Minuten verunglückt ein Mensch über 65 .

Alle sechs Minuten verunglückt in Österreich ein Mensch über 65 Jahre, sagte Wolfram Littich, Vize-Präsident des Verbandes der Versicherungen Österreichs (VVO), am Mittwoch in einer Pressekonferenz in Wien. Diese Altersgruppe ist am anfälligsten für Unfälle, alle fünf Stunden endet ein solcher Unfall tödlich.