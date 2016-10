Labarama will mehr Datenschutz bieten .

Mit einer eigenen Suchmaschine will das soziale Netzwerk Labarama (www.labarama.com) mehr Datenschutz bieten: Diese verzichtet auf Cookies, Tracking oder andere Einschränkungen hinsichtlich Privatsphäre. Damit hinterlasse man keine Benutzerprofile oder Spuren, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung.