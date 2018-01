Die Behörden in der nordöstlichen Provinz Mpumalanga forderten alle Kliniken auf, Männer mit schweren Bissverletzungen im Genitalbereich der Polizei zu melden, wie Polizeisprecher Leonard Hlathi am Mittwoch erklärte.

Die schwangere Frau sei vor den Augen ihres kleinen Kindes vergewaltigt worden. Die Frau war demnach am Montag im Bereich White River in der Nähe des Krüger-Nationalparks mit ihrem fünf Jahre alten Kind per Autostopp unterwegs zu einer Klinik gewesen. Zwei Männer nahmen sie mit, bedrohten sie dann mit einer Schusswaffe und fielen über sie her.

"Einer der Männer hat sie mit vorgehaltenem Messer vor den Augen ihres Kindes vergewaltigt", sagte Hlathi. Nach den Bissen flohen die beiden Männer und ließen ihr Opfer zurück. Die Frau werde psychologisch betreut, erklärte der Sprecher.

Laut Polizeistatistik gab es in Südafrika allein zuletzt rund 40.000 Fälle von Vergewaltigung pro Jahr - etwa 109 Fälle pro Tag. Experten gehen jedoch davon aus, dass die Dunkelziffer höher liegt, da viele Fälle gar nicht gemeldet werden.