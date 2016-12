Südsteirer drehte durch und bedrohte Familie mit Axt .

Ein Mann hat am Samstagabend im südsteirischen Bezirk Leibnitz seine Lebensgefährtin und deren Söhne mit einer Axt bedroht. Einer der drei im jugendlichen Alter befindlichen Burschen konnte die Polizei alarmieren, der betrunkene 41-Jährige wurde festgenommen. Da es vor kurzem einen ähnlichen Vorfall in der Familie gegeben hatte, wurde er in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.