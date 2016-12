Pro-syrische Milizen würden verhindern, dass die Menschen aus den bis zuletzt von der Opposition gehaltenen Gebieten abziehen könnten, hieß es Mittwochfrüh auf Rebellen-Seite. Ein Vertreter der Allianz um den syrischen Machthaber Bashar al-Assad hatte erklärt, die Evakuierung solle um 04.00 Uhr MEZ beginnen.

Im zwischen Rebellen und syrischen Regierungstruppen geteilten Viertel Salaheddin warteten drei Stunden nach dem geplanten Beginn der Evakuierung weiterhin etwa 20 Busse. Zivilisten oder Rebellen waren aber nicht zu sehen. Weder vonseiten der Rebellen noch von der syrischen Regierung oder aus dem mit ihr verbündeten Moskau gab es dafür zunächst eine Erklärung.

In den letzten von den Rebellen gehaltenen Gebieten von Ost-Aleppo, insbesondere im Viertel al-Mashad, warteten seit 5.00 Uhr zahlreiche Zivilisten auf Neuigkeiten über die Busse. Viele von ihnen hatten die Nacht unter freiem Himmel verbracht, weil sie wegen der Zerstörungen in der nordsyrischen Stadt obdachlos sind. Die Rebellen hatten am Dienstag nach jahrelangen Kämpfen ihren Widerstand in Aleppo aufgegeben.

Am Dienstagabend waren bereits sechs Busse nach Salaheddin gefahren, kamen aber leer zurück. Nach Angaben von Rebellen sollten zuerst die Verletzten und Zivilisten in Sicherheit gebracht werden, dann Rebellen mit leichten Waffen, die entweder in den Westen der Provinz Aleppo oder in die Provinz Idlib im Nordwesten Syriens gelangen sollten. Die Vereinbarung zur Evakuierung von Ost-Aleppo war am Dienstag von Rebellengruppen verkündet und von Russland und der Türkei bestätigt worden.

Syrische Regierungstruppen beschossen am Mittwoch nach Angaben der Rebellen Ost-Aleppo erneut. Der Beschuss habe aber nach einer halben Stunde aufgehört, sagten Rebellenvertreter und Augenzeugen. Die Regimetruppen hätten Artillerie, Panzer und Mörsergranaten eingesetzt, hieß es.

Fast 6.000 Zivilisten haben einem Medienbericht zufolge die von Rebellen gehaltenen Stadtteile von Aleppo in den vergangenen 24 Stunden verlassen. Darunter seien auch 2.000 Kinder, berichte Interfax unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau. 366 Rebellen hätten in diesem Zeitraum ihre Waffen niedergelegt und sich zurückgezogen.

Das US-Außenministerium teilte mit, dass es von Moskau oder Ankara nicht einbezogen worden sei. "Selbst wenn dies das Ende der Belagerung von Aleppo ist, ist es nicht das Ende des Krieges in Syrien. Er wird weitergehen. Die Opposition wird weiter kämpfen", sagte Ministeriumssprecher John Kirby.

Die Türkei will unterdessen eine Zeltstadt für bis zu 80.000 Flüchtlinge aus Aleppo aufbauen. Der stellvertretende Ministerpräsident Mehmet Simsek kündigte das Vorhaben am Dienstagabend via Twitter an, ohne allerdings Details zu nennen. Die Türkei beherbergt bereits rund 2,7 Millionen Flüchtlinge aus Syrien.

Angesichts der verheerenden Lage in Aleppo haben Sicherheitsexperten und Verteidigungspolitiker dem Westen vorgeworfen, zu spät und zu unentschlossen auf den Syrienkonflikt reagiert zu haben. Der Chef der Münchener Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, sagte der "Bild"-Zeitung: "Man kann nicht die Absetzung eines Diktators fordern, dann die Hände in den Schoß legen und hoffen, dass er freiwillig abtritt: Mit dem Verlust seiner Glaubwürdigkeit hat der Westen auch die Fähigkeit verspielt, der syrischen Bevölkerung zu Hilfe zu kommen."

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag, Norbert Röttgen (CDU), kritisierte, dass die Reaktion des Westens nicht abgestimmt gewesen sei. "Es hätte so etwas geben müssen wie eine gemeinsame Politik des Westens, ein gemeinsames Angebot an Russland zur Kooperation in der Luft und am Boden, die Entschlossenheit, notfalls alleine zu schützen und die Ankündigung, russischen Militäreinsatz mit wirtschaftliche Sanktionen zu beantworten", sagte Röttgen der "Bild"-Zeitung. Er fügte hinzu: "Nichts von alledem hat es gegeben."

Unterdessen wurde bekannt, dass die syrischen Soldaten bei ihrer Flucht aus der antiken Wüstenstadt Palmyra zahlreiche Waffen zurückgelassen haben. Diese sind der Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) in die Hände gefallen. Die Truppen der syrischen Armee hätten Palmyra "sehr schnell" verlassen, sagte ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums am Dienstag. "In der Folge hat der IS das gesamte Material übernommen, das vom Regime vor Ort gelassen wurde. Dies könnte gepanzerte Fahrzeuge und Artillerie umfassen."

Die Extremisten hatten Palmyra acht Monate nach ihrer Vertreibung aus der Stadt am Sonntag zurückerobert, obwohl zeitweise russische Kampfjets Luftangriffe zur Unterstützung der syrischen Einheiten flogen. Die Jihadistenmiliz hatte Palmyra erstmals im Mai 2015 eingenommen. Während ihrer Herrschaft zerstörten die IS-Kämpfer dort zahlreiche einzigartige Kulturgüter.

Washington verwies darauf, dass Palmyra wohl deshalb von der syrischen Armee aufgegeben werden musste, weil sich diese völlig auf den Kampf um die Großstadt Aleppo konzentriert habe. Moskau hatte am Montag mangelnde Kooperationsbereitschaft der USA für den Verlust von Palmyra verantwortlich gemacht.

Die Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) geht inzwischen Berichten nach, dass bei Luftangriffen in der Nähe von Palmyra chemische Kampfstoffe zum Einsatz gekommen sein könnten. Die Vorwürfe in Medienberichten seien ernst zu nehmen, erklärte die Organisation am Dienstag. Nach Angaben der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte kamen bei Luftangriffen am Montag in der IS-kontrollierten Gegend in der Nähe von Palmyra 53 Zivilisten, darunter 16 Kinder, ums Leben - einige durch Ersticken.