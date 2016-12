Aktivisten aus der Region berichteten in der Früh, es sei heftiger Gefechtslärm zu hören. Nach Angaben der Beobachter beschossen zugleich Rebellen Viertel, die von der Regierung und verbündeten Milizen kontrolliert werden.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow lehnte eine Einstellung der Luftangriffe auf die noch von Rebellen kontrollierten Gebiete Ost-Aleppos am Freitag ab. "Die Angriffe werden so lange weitergehen, wie noch Banditen in Aleppo sind", sagte Lawrow am Rande des OSZE-Ministerrats in Hamburg. Er kritisierte zugleich westliche Äußerungen zur Lage in der syrischen Stadt Aleppo als "hysterisch".

Lawrow relativierte auch seine Ankündigen vom Donnerstagabend zu einer begrenzten Feuerpause in Aleppo. Er sprach nun von einer "humanitären Unterbrechung" der Angriffe. Ziel sei gewesen, "dass Zivilisten die Stadt verlassen konnten, die dies wollten". Von einer Einstellung der Kampfhandlungen sei dagegen nie die Rede gewesen. Russischen Angaben zufolge haben binnen 24 Stunden 8.500 Menschen die Stadt verlassen.

Nach Angaben der Vereinten Nationen (UNO) hinderten Aufständische Zivilisten an der Flucht aus dem umkämpften Osten Aleppos. Wie der Sprecher des UNO-Hochkommissariats für Menschenrechte, Rupert Colville, am Freitag in Genf sagte, könnten Bewohner der Rebellengebiete diese nicht verlassen, weil sie von "bewaffneten Gruppen der Opposition" festgehalten würden.

Dabei handle es sich vor allem um die islamistische Fateh-al-Sham-Front, die frühere Al-Nusra-Front. Sollte dies zutreffen, könnte es sich um ein Kriegsverbrechen handeln. Insgesamt befänden sich vermutlich noch etwa 100.000 Zivilisten in Gebieten, die von der Opposition gehalten würden.

Hunderte Männer sind nach den UNO-Angaben zudem auf dem Weg vom Rebellengebiet Aleppos in regierungskontrollierte Teile der syrischen Stadt offenbar spurlos verschwunden. "Angesichts der schrecklichen Berichte über willkürliche Internierungen, Folter und verschollene Personen sind wir natürlich tief besorgt", sagte Colville.

Derzeit läuft eine Großoffensive der Regierungstruppen auf Aleppo, die die gesamte Stadt zurückerobern wollen. Die Metropole ist seit Jahren umkämpft und war bis vor kurzem in einen von der Regierung kontrollierten Westen und einen von Aufständischen gehaltenen Osten geteilt. Mittlerweile kontrolliert die syrische Armee, die von Russland unterstützt wird, aber wieder mehr als 85 Prozent von Ost-Aleppo.

Nach Angaben der Agentur Interfax kündigte Lawrow ein Treffen russischer und amerikanischer Experten für Samstag in Genf an. Sie sollten ein Abkommen mit einer Lösung für Ost-Aleppo fertigstellen. Für Lawrow bestand diese Lösung darin, dass alle Regimegegner die Stadt verlassen und ebenso die Zivilisten, die das wünschten. Aus Sicht Lawrows verzögern die USA allerdings eine Einigung in den Verhandlungen mit einer seltsamen, widersprüchlichen Position, um den Rebellen den Abzug zu ermöglichen. Der russische Außenminister gab sich aber dennoch optimistisch für eine Lösung.

Die Menschenrechtsbeobachter sitzen zwar in Großbritannien, sie stützen ihre Angaben aber auf Informationen von Aktivisten in Syrien. Die syrische Armee und verbündete Milizen hatten Mitte November eine Offensive auf den Osten Aleppos begonnen. Mittlerweile haben die Angreifer rund 80 Prozent des bisherigen Rebellengebietes erobert.

Die frühere Handelsmetropole zählt im fast sechs Jahre andauernden Bürgerkrieg zu den umkämpftesten Gebieten. Aktivisten melden seit Tagen heftige Angriffe auf Ost-Aleppo. Bilder zeigen große Zerstörungen. Zehntausende sind vor den Kämpfen und Bombardierungen geflohen. Rebellen wiederum beschossen mehrmals Aleppos Westen, der von der Regierung beherrscht wird.