Unter den Opfern seien zwölf Kinder, meldete die Syrische "Beobachtungsstelle für Menschenrechte". Zuvor waren bei Bombardements am Montag laut deren Angaben bereits mindestens 100 Zivilisten in der Region getötet worden.

Flugzeuge und Hubschrauber hätten am Montag Dutzende Angriffe auf Ost-Ghouta geflogen. Das Gebiet sei zudem mit Artillerie beschossen worden. Es handle sich um die höchste Opferzahl an nur einem Tag seit drei Jahren, teilte die oppositionsnahe Syrische "Beobachtungsstelle für Menschenrechte" am Dienstag mit. Unter den Toten seien mehr als 20 Kinder. Die Beobachtungsstelle mit Sitz in London stützt sich auf ein Netz von Informanten in Syrien. Von unabhängiger Seite sind ihre Angaben nur schwer zu überprüfen.

Zedoun Al Zoubi: "Dies könnte einer der schlimmsten Angriffe der syrischen Geschichte sein"

Die Region Ost-Ghouta gehört in dem Bürgerkriegsland zu den letzten Gebieten, die noch unter Kontrolle von Rebellen stehen. Ost-Ghouta ist seit Monaten von Regierungstruppen eingeschlossen. Rund 400.000 Menschen sind dort wegen der Blockade fast vollständig von der Außenwelt abgeschnitten. Helfer berichten von einer dramatischen humanitären Lage. Es fehle an Nahrung und medizinischer Versorgung.

Die Hilfsorganisation UOSSM teilte mit, fünf Krankenhäuser in Ost-Ghouta seien gezielt bombardiert worden und außer Betrieb. "Dies könnte einer der schlimmsten Angriffe in der syrischen Geschichte sein", erklärte UOSSM-Geschäftsführer Zedoun Al Zoubi. "Zivilisten systematisch anzugreifen und zu töten ist ein Kriegsverbrechen."

Nach Einschätzung der Aktivisten bereitet die Armee eine großangelegte Bodenoffensive gegen die seit Jahren belagerte Region vor. "Das Regime bombardiert Ost-Ghouta, um den Weg für eine Bodenoffensive zu bahnen", sagte der Leiter der Beobachtungsstelle, Rami Abdel Rahman.

UNO-Koordinator fordert sofortiges Ende der Luftangriffe

In der Stadt Hammurije rannten die Bewohner in Panik in ihre Häuser, sobald sie den Lärm von Flugzeugen hörten. Der 23-jährige Alaa al-Din sagte, die Bewohner fürchteten sich vor der möglichen Offensive. Das Schicksal der Region sei völlig unklar. "Uns bleibt nichts anderes, als auf Gottes Gnade zu hoffen und uns in unseren Kellern zu verstecken. Wir haben keine Alternative."

Der UNO-Koordinator für humanitäre Hilfe in Syrien, Panos Mumtsis, forderte ein sofortiges Ende der Luftangriffe auf Ost-Ghouta. "Die humanitäre Lage der Zivilisten in Ost-Ghouta ist völlig außer Kontrolle", erklärte er. "Es ist zwingend erforderlich, dieses sinnlose menschliche Leiden zu beenden."

Deeskalationszone besteht nur mehr auf Papier

Anfang Februar hatte die syrische Armee den Druck auf Ost-Ghouta verstärkt, wo rund 400.000 Menschen seit dem Jahr 2013 unter Belagerung leben und sich die humanitäre Lage zunehmend verschlechtert. Binnen fünf Tagen wurden dort laut der Beobachtungsstelle mehr als 245 Zivilisten durch Luftangriffe getötet, bei Gegenangriffen auf Damaskus gab es rund 20 Tote.

Eigentlich gilt in Ost-Ghouta eine regionale Waffenruhe zwischen Rebellen und Regierungstruppen, doch besteht die von Russland, dem Iran und der Türkei vermittelte sogenannte Deeskalationszone nur noch auf dem Papier. In dem seit fast sieben Jahren andauernden Krieg in Syrien wurden bereits mehr als 340.000 Menschen getötet.