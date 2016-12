Einwohner warteten am Donnerstagmorgen auf den Beginn der geplanten Evakuierung. Unterdessen bestätigte die aufseiten der Regierung von Bashar al-Assad kämpfende Hisbollah-Miliz in ihren Medien die Einigung und den anstehenden Abzug der Rebellen aus Aleppo.

Dieser solle "in den kommenden Stunden" beginnen, hieß es. Rebellen zufolge sollten zunächst 1.000 Verletzte in Sicherheit gebracht werden. Die gesamte Evakuierung soll binnen drei Tagen abgeschlossen sein.

Aktivisten berichteten zugleich, die Kämpfe hätten abgenommen. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldete jedoch, es habe in der Nacht Gefechte zwischen Regime und Rebellen gegeben.

Mehrere Rebellenmilizen hatten am Mittwochabend über eine neue Waffenruhe berichtet, die im Laufe der Nacht in Kraft treten sollte. Die ersten Verletzten und Zivilisten sollten die von der Opposition gehaltenen Viertel demnach in den Morgenstunden verlassen. Vonseiten der syrischen Regierung gab es dazu keine Bestätigung.

Auch die Menschenrechtsbeobachter erklärten, bisher habe es kein neues Abkommen gegeben. Beide Seiten hätten sich nicht auf den Abzug von Zivilisten aus den von Rebellen belagerten Orten Fuaa und Kafraya im Nordwesten Syriens einigen können. Diesen soll der mit Syrien verbündete schiitische Iran im Gegenzug für die Evakuierung Ost-Aleppos gefordert haben. Fuaa und Kafraya werden vor allem von Schiiten bewohnt.

Ein am Dienstag ausgehandeltes Abkommen über den Abzug von Kämpfern und Zivilisten aus Aleppos Rebellengebieten war am Mittwoch nicht umgesetzt worden. Russland als Unterstützer der Regierung von Präsident Bashar al-Assad beschuldigte die Regimegegner, sich nicht an die Einigung gehalten und die Waffenruhe gebrochen zu haben.

Die Vereinten Nationen erhoben gegen die syrischen Regierungstruppen und deren Verbündete schwere Vorwürfe. Die Bombardierungen von Zivilisten seien wahrscheinlich Kriegsverbrechen, erklärte der Hochkommissar für Menschenrechte, Said al-Hussein. Nach Erkenntnissen der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte konnten die Regierungstruppen weiter vorrücken.

Regierungstruppen haben seit Beginn einer Offensive den größten Teil der von oppositionellen Milizen kontrollierten Gebiete Aleppos eingenommen. In den verbliebenen Vierteln der Rebellen halten sich noch Zehntausende Zivilisten auf. Wegen der monatelangen Blockade herrscht dort akuter Mangel an Trinkwasser, Nahrung und medizinischer Versorgung.

Assad will auch nach einer Eroberung Aleppos weiter kämpfen lassen. Er sagte dem russischen Staatsfernsehen: "Von einer Feuerpause kann keine Rede sein." Mit Milde könnten nur "Terroristen" rechnen, die sich ergeben oder den Kampfort verlassen. Die Kämpfe gingen weiter, bis "das ganze Land von Terroristen gesäubert" sei.