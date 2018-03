Im Neusiedler Seebad dürften sich am Freitag (16. Februar) wilde Szenen abgespielt haben.

Händetrockner und Handtuchspender herausgerissen

Bei einer Rauferei wurde die WC-Anlage regelrecht verwüstet. Acht Personen zwischen 20 und 30 Jahren waren daran beteiligt, sechs Polizeistreifen waren notwendig, um den Streit zu schlichten. Laut Polizei war reichlich Alkohol im Spiel, die Beteiligten verhielten sich sehr aggressiv. Sowohl ein Handtuchspender als auch ein Händetrockner wurden aus der Wand gerissen, überall in der Anlage klebte Blut.

Angezeigt wurde der Vorfall von Besuchern eines naheliegenden Restaurants. Georg Glerton, Geschäftsführer der Neusiedler Freizeitbetriebe, gab der BVZ am Montag Auskunft zu der Auseinandersetzung: „Wir gehen davon aus, dass es in der WC-Anlage einen Raufhandel gegeben hat. Es passiert immer wieder was, aber diesmal war es wirklich schlimm. Es ist ein Schaden von einigen hundert Euro entstanden.“ Weil sogar an der Decke Blutspritzer klebten, waren laut Glerton aufwendige Reinigungsarbeiten nötig.

Die Freizeitbetriebe wollen nun, dass der Schaden von den Verursachern wieder gut gemacht wird. Diese wurden nämlich bereits ausgeforscht und sind laut Georg Glerton amtsbekannt.