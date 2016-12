"Wir haben keinen Zweifel mehr, dass es sich bei dem schrecklichen Ereignis gestern Abend um einen Anschlag gehandelt hat", sagte der deutsche Innenminister Thomas de Maiziere. Zweifel herrschen hingegen was den Festgenommenen betrifft. Er dürfte nicht der Täter sein.

"Es ist unsicher, dass es der Fahrer war", sagte Berlins Polizeipräsident Klaus Kant. Auch die deutsche Bundesanwaltschaft bestätigt später, dass sich der Attentäter möglicherweise noch auf der Flucht befindet. Man müsse sich mit dem Gedanken vertraut machen, dass der festgenommene Mann aus Pakistan nicht der Täter sei, sagte Generalbundesanwalt Peter Frank. Man wisse nicht, ob es einen oder mehrere Täter gebe, fügte er hinzu.

"Wir haben den falschen Mann", zitierte die deutsche Tageszeitung "Die Welt" am Dienstag aus nicht näher genannten "ranghohen Sicherheitskreisen". "Der wahre Täter ist noch bewaffnet auf freiem Fuß und kann neuen Schaden anrichten", hieß es weiter.

Dazu passte ein wenige Minuten nach Veröffentlichung abgesetzter Tweet der Berliner Polizei, in dem diese zu erhöhter Vorsicht aufruft: "Der festgenommene Tatverdächtige streitet derzeit die Tat am #Breitscheidplatz ab. Wir sind daher besonders wachsam. Seien Sie es bitte auch."

Der nach dem Anschlag festgenommene Verdächtige stammt nach Angaben von de Maiziere "wohl aus Pakistan". Er sei am 31. Dezember 2015 nach Deutschland eingereist und registriert worden. Sein Asylverfahren sei noch nicht abgeschlossen, nachdem mehrere Versuche einer Anhörung nicht zustande gekommen seien. In den entsprechenden Terror-Dateien sei er bisher nicht vertreten. Der Täter war nach der Todesfahrt geflüchtet, ein Verdächtiger wurde später nahe der Siegessäule festgenommen.

"Wir müssen nach jetzigen Stand von einem terroristischen Anschlag ausgehen", sagte auch Kanzlerin Angela Merkel. Ich weiß, dass es für uns alle besonders schwer zu ertragen wäre, wenn sich bestätigen würde, dass ein Mensch diese Tat begangen hat, der in Deutschland um Schutz und Asyl gebeten hat", fügte Merkel auf der Pressekonferenz hinzu. Die Tat werde bestraft werden, "so hart es unsere Gesetze verlangen", kündigte sie zugleich an. Sie dankte den Ermittlern, die dabei seien, "diese unselige Tat aufzuklären". Merkel berief auch das Sicherheitskabinett ein.

Der dunkle Lastwagen mit polnischem Kennzeichen war laut Polizei gegen 20.00 Uhr auf einer Strecke von 50 bis 80 Metern mit hoher Geschwindigkeit über den Markt an der Gedächtniskirche gefahren und zerstörte dabei mehrere Buden. Auf dem Beifahrersitz soll der erschossene polnische Kraftfahrer gesessen sein, dessen Lkw für die Wahnsinnstat am Nachmittag gestohlen worden war.

Der Lkw gehörte einer polnischen Spedition, wie deren Eigentümer Ariel Zurawski dem polnischen Sender TVN 24 sagte. Der Fahrer, sein Cousin, sei seit etwa 16.00 Uhr am Montag nicht mehr zu erreichen gewesen. Für ihn könne er die Hand ins Feuer legen, dass er kein Attentäter sei. "Ihm muss etwas angetan worden sein", mutmaßte er. Der Lkw habe am Dienstag in Berlin entladen werden sollen. Er gehe davon aus, dass das Fahrzeug entwendet worden sei.

Merkel hatte sich bereits unmittelbar nach der Tat bestürzt gezeigt. "Wir trauern um die Toten und hoffen, dass den vielen Verletzten geholfen werden kann", teilte Regierungssprecher Steffen Seibert mit. Deutschlands Bundespräsident Joachim Gauck äußerte sich ebenfalls betroffen. "Das ist ein schlimmer Abend für Berlin und unser Land, der mich wie zahllose Menschen sehr bestürzt", teilte Gauck mit.

Am Dienstag telefonierte Merkel auch mit US-Präsident Barack Obama. Er habe der Kanzlerin kondoliert und seine "tiefe Anteilnahme" ausgedrückt, teilte Seibert mit. Zugleich versicherte der US-Präsident der Bundeskanzlerin die Unterstützung der USA zur Aufklärung der Hintergründe der Tat.

Betroffen äußerten sich Frankreichs Präsident Francois Hollande, Italiens Ministerpräsident Paolo Gentiloni und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker. Frankreich erhöhte die Sicherheitsvorkehrungen auf seinen Weihnachtsmärkten. Der designierte US-Präsident Donald Trump sprach schon von einem "schrecklichen Terrorangriff".

Der russische Präsident Wladimir Putin zeigte sich "schockiert" über den Anschlag. "Dieses gegen friedliche Zivilisten verübte Verbrechen schockiert durch seine Brutalität und seinen Zynismus", erklärte er.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann forderte, nun offen über die Risiken durch die Aufnahme von Flüchtlingen zu sprechen. "Wir müssen uns jetzt mit der Frage beschäftigen, welche Risiken wir mit dieser großen Zahl von Flüchtlingen ins Land bekommen", sagte Herrmann im Bayerischen Rundfunk. Der Bevölkerung könne nicht zugemutet werden, "das jetzt einfach weiter so laufen zu lassen, dass wir ein erhöhtes Anschlagsrisiko von Personen haben, die aus einer radikalen Islamismusverständnis heraus solche Anschläge begehen".