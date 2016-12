Krankenhaus Eisenstadt jubelt über 1000. Geburt .

Fiona Reichmann heißt das Baby, das in diesem Jahr bei der 1.000 Geburt im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt zur Welt gekommen ist. Mutter und Kind sind wohlauf. Mit 50 Zentimetern und 2.840 Gramm startete das kleine Mädchen gesund und munter in sein Leben.