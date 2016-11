Der Schotte setzte sich im Halbfinale gegen den Kanadier Milos Raonic mit 5:7,7:6(5),7:6(9) durch und trifft im Finale am Sonntag auf den Sieger aus Novak Djokovic (SRB-2) gegen Kei Nishikori (JPN-5). Mit 3:38 Stunden war es das bisher längste Spiel in der Geschichte des Tennis-Masters.

Murray verlor gegen den Bezwinger von Dominic Thiem den ersten Satz und geriet auch im zweitem mit einem Break (1:2) in Rückstand. Der Weltranglisten-Erste, der schon am Mittwoch gegen Nishikori 3:20 Minuten auf dem Platz gestanden war, konnte aber zusetzen und gewann die Sätze zwei und drei im Tiebreak. Murray wehrte dabei einen Matchball ab und verwandelte selbst seinen vierten Matchball zu seinem 23. Sieg in Folge.

Murray hat nun die Chance, sein überragendes Jahr mit Wimbledon-Titel und Olympiasieg mit dem Triumph in London zu krönen.