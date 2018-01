Der 24-jährige Niederösterreicher, der damit wie im Vorjahr die Runde der letzten 16 erreicht hat, hat nun eine große Chance, erstmals das Viertelfinale des Tennis-Majors "down under" zu erreichen. Sein nächster Gegner am Montag ist der Melbourne-Hauptbewerbs-Debütant Tennys Sandgren, der den Deutschen Maximilian Marterer mit 5:7,6:3,7:5,7:6(5) besiegte. Thiem hat gegen den 26-jährigen US-Amerikaner, aktuell Nummer 97 im ATP-Ranking, bisher noch nie gespielt.

Für Thiem bedeutete der Sieg sein sechstes Grand-Slam-Achtelfinale in Folge bzw. sein insgesamt achtes. Der zweifache French-Open-Halbfinalist (2016, 2017) ist erst der zweite Österreicher nach Thomas Muster (1989, 1994, 1996 und 1997), der zumindest zweimal im Melbourne-Einzel-Achtelfinale steht.

Bei angenehmen 23 Grad Temperatur, also diesmal bestem Tennis-Wetter in der Margaret Court-Arena, zeigte Thiem keine Spur mehr vom Fünf-Satz-Hitze-Thriller aus der zweiten Runde. Thiem hatte sich am Donnerstag bei fast 40 Grad ja erst nach einem 0:2-Satzrückstand gegen Denis Kudla (USA) in fünf Sätzen durchgesetzt.

Gegen Mannarino startete Thiem zunächst mit einem Break zum 2:1, musste aber sofort selbst den Aufschlag abgeben. Nachdem er Mannarino zum 3:2 aber gleich wieder breaken konnte, servierte der Schützling von Günter Bresnik nach 49 Minuten zur 1:0-Satzführung aus. Ein sofortiger Serviceverlust Mannarinos im ersten Game des zweiten Durchgangs stellte schnell die Weichen zum nächsten Satzgewinn Thiems, der das Spiel diktierte und nach mehreren Chancen zum Doppelbreak dieses zum 5:2 schaffte.

Im dritten Durchgang bäumte sich der Linkshänder Mannarino nach einem 0:2 noch einmal auf und schaffte das Rebreak zum 2:2. Der Franzose steigerte sich zwar und hielt gut mit Thiem mit, musste aber zum 5:6 sein Service entscheidend abgeben. Thiem ließ sich die Gelegenheit zum Ausservieren nicht entgehen und sicherte sich so die 250.000 australischen Dollar (163.377,34 Euro) brutto für den Achtelfinal-Einzug.

Thiem könnte mit einem Sieg am Montag als vierter Österreicher nach Peter Feigl (1978), Thomas Muster (1989, 1994 und 1997) sowie Stefan Koubek (2002) bei den Australian Open die Runde der letzten acht zu erreichen.

Thiem selbst war nach seinem dritten Sieg bei den diesjährigen Australian Open zufrieden. "Ich glaube, dass ich fortgesetzt habe, wo ich vorgestern am Ende gespielt habe. Ich war wirklich von Anfang an da", konstatierte Thiem. "Bis auf einen kleinen Aussetzer am Beginn vom dritten Satz, wo er zurückgekommen ist, habe ich das gut durchgezogen."

Nun steht er also wieder vor der Achtelfinalhürde, an der er zuletzt in Wimbledon (gegen Tomas Berdych/CZE) und bei den US Open (gegen Juan Martin Del Potro/ARG) jeweils im fünften Satz gescheitert war. Mit Tennys Sandgren ist Thiem freilich am Montag klarer Favorit. "Ich habe ihn schon ein paar Mal gesehen. Er ist sicher in sehr guter Form. Er hat Wawrinka glatt in drei Sätzen geschlagen, auch wenn der natürlich noch nicht fit ist, aber trotzdem muss man ihn erst schlagen."

Thiem ist mit seiner Form generell sehr zufrieden. Schon in Doha sei es ihm gut gegangen. "Und hier war die erste Runde sehr gut, die zweite auch vor allem gegen Ende und heute wieder gut. Jetzt muss ich schauen, dass ich sie konserviere und auch noch verbessere."

Sollte sich Thiem für sein erstes Viertelfinale "down under" qualifizieren, wird es nicht zum Duell mit seinem Kumpel Alexander Zverev kommen. Der als Nummer 4 gesetzte Deutsche musste sich überraschend dem starken 21-jährigen Koreaner Chung Hyeon (ATP-58.) nach 3:22 Stunden mit 7:5,6:7(3),6:2,3:6,0:6 beugen.

"Chung war ein äußerst unangenehmes Drittrundenlos. Ich hoffe, dass wir uns im Viertelfinale sehen", sagte Thiem noch kurz vor der Entscheidung in der Rod-Laver-Arena zuungunsten des Deutschen. Sein Wunsch wurde nicht erfüllt, Chung ist der erste Koreaner, der bei den Australian Open im Achtelfinale steht.

Gewinnt Thiem am Montag, trifft er entweder auf Chung bzw. den Sieger der Begegnung Novak Djokovic (SRB-14) gegen Albert Ramos-Vinolas (ESP-21).