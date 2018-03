Während Isner groß aufspielte, konnte Del Potro seine Erschöpfung nach den Turniersiegen in Acapulco und Indian Wells sowie den vier Spielen in Miami nicht verbergen. Gegen den 2,08 m großen Aufschlaghünen Isner verlor der 29-Jährige nun vier der jüngsten sechs Direktbegegnungen, 6:4 führt Del Potro in diesem Vergleich noch. Obwohl Isner in seinem Heimat-Bundesstaat Florida gespielt hat, stand das Publikum mehrheitlich aufseiten Del Potros.

Isner erweist sich zusehends als Spezialist für Masters-1000-Turniere. Viermal, so oft wie kein anderer, stand der 32-Jährige in den vergangenen zwölf Monaten auf dieser Stufe in der Runde der besten vier. In Miami wird er am Sonntag sein viertes 1000er-Endspiel bestreiten, wobei er auf den ersten Sieg noch wartet.

Gegen den müden Del Potro diktierte Isner das Geschehen mit bedingungslosem Offensivspiel fast durchwegs. 39 zu 10 Winner sprachen eine deutliche Sprache. Eine Vorhand schlug Isner Del Potro mit 188 km/h um die Ohren, Breakchancen gestand er dem Weltranglisten-Sechsten im ganzen Spiel keine zu. Sollte Careno das Turnier nicht gewinnen, wird sich Isner in der Weltrangliste unter die Top Ten verbessern. Bei einem Titelgewinn wäre er Neunter. Del Potro bleibt vor Dominic Thiem Sechster.