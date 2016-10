Keys und Suarez Navarro erreichten Linz-Halbfinale .

Die als Nummer drei gesetzte US-Amerikanerin Madison Keys hat das Halbfinale des Tennisturniers Generali Ladies in Linz erreicht. Die 21-jährige Weltranglistensiebente setzte sich am Freitag im Viertelfinale gegen die Französin Oceane Dodin mit 6:3,6:3 durch und trifft in der Vorschlussrunde auf die Siegerin der Partie Garbine Muguruza (ESP-1) gegen Viktorija Golubic (SUI).