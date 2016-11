Kroatien im Davis-Cup-Finale 2:1 vorne .

Das kroatische Davis-Cup-Team hat einen großen Schritt zu seinem zweiten Titelgewinn gemacht. Marin Cilic und Ivan Dodig setzten sich am Samstag im Doppel gegen das argentinische Duo Juan Martin del Potro und Leonardo Mayer mit 7:6(2),7:6(4),6:3 durch und brachten die Gastgeber in Zagreb 2:1 in Führung. Cilic/Dodig verwandelten nach 2:42 Stunden ihren ersten Matchball.