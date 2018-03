"Ich werde weder in Indian Wells noch in Miami spielen können", schrieb der Spanier am Freitag auf Facebook. "Meine schlimmsten Befürchtungen sind wahr geworden", teilte der 31-Jährige zudem mit.

"Die Verletzung, die ich mir im letzten Training in Acapulco zugezogen habe, ist an derselben Stelle wie in Melbourne. Mein Ziel ist es jetzt, mich zu erholen, um für die Sandplatz-Saison fit zu sein", verlautete der Linkshänder. Bei den Australian Open hatte Nadal im Viertelfinale wegen einer Oberschenkelverletzung aufgeben müssen und seitdem pausiert.