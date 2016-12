Es sei nun an der Zeit, sich "für die kommende Saison neue Ziele zu setzen", sagte der 29-Jährige. Zuvor hatte bereits die "Bild"-Zeitung darüber berichtet. Mit Becker hatte Djokovic zweimal die Australian Open, zweimal in Wimbledon sowie einmal die French Open und US Open gewonnen. Zuletzt verlor er aber Platz eins in der Weltrangliste an den Schotten Andy Murray.