Das gab der Veranstalter am Sonntag bekannt. Die 36-jährige US-Amerikanerin, die am 1. September dieses Jahres erstmals Mutter geworden ist, hat seit April kein offizielles Match mehr bestritten. In Abu Dhabi wird sie auf French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko aus Lettland treffen.

"Ich freue mich, in Abu Dhabi das erste Mal seit der Geburt meiner Tochter im September auf den Court zurückzukehren", sagte Williams laut der Webseite der Mubadala World Tennis Championship. Das Spiel gegen Ostapenko ist das erste Aufeinandertreffen der beiden.