Die im Vorjahr bereits in der zweiten Wimbledon-Runde ausgeschiedene Muguruza wird am nächsten Montag in der Weltrangliste in die Top Ten zurückkehren. "Es bedeutet mir sehr viel, hier wieder im Halbfinale zu sein", erklärte Muguruza in einer ersten Stellungnahme gegenüber dem Fernsehsender Sky. "Vor zwei Jahren war das hier mein Durchbruch."