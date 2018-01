Thiem als Fünfter in die Australian Open.

Dominic Thiem geht als Fünfter der Tennis-Weltrangliste in die Australian Open. Im ATP-Ranking vom Montag gab es keine Veränderungen an der Spitze, es führt weiter der Spanier Rafael Nadal vor dem Schweizer Roger Federer und dem Bulgaren Grigor Dimitrow, der am Montag in der ersten Runde den Österreicher Dennis Novak besiegt hat.

Auch bei den Damen blieben die Spitzenpositionen unverändert. Die Rumänin Simona Halep liegt vor der Dänin Caroline Wozniacki und der Spanierin Garbine Muguruza.

HERREN: 1. (1) Rafael Nadal (ESP) 10.600 Punkte 2. (2) Roger Federer (SUI) 9.605 3. (3) Grigor Dimitrow (BUL) 4.990 4. (4) Alexander Zverev (GER) 4.610 5. (5) Dominic Thiem (AUT) 4.060 6. (6) Marin Cilic (CRO) 3.805 7. (7) David Goffin (BEL) 3.775 8. (9) Stan Wawrinka (SUI) 3.060 9. (8) Jack Sock (USA) 2.960 10. (12) Juan Martin del Potro (ARG) 2.725 Weiter: 102. (102) Gerald Melzer (AUT) 545 144. (143) Sebastian Ofner (AUT) 394 198. (199) Jürgen Melzer (AUT) 265 226. (224) Dennis Novak (AUT) 232 Doppel: 1. (1) Lukasz Kubot (POL) und Marcelo Melo (BRA/1) je 9.380 - 3. (3) Henri Kontinen (FIN) 8.700. Weiter: 17. (18) Oliver Marach 4.050 - 44. (49) Philipp Oswald 1.635 DAMEN: 1. (1) Simona Halep (ROU) 6.425 2. (2) Caroline Wozniacki (DEN) 6.095 3. (3) Garbine Muguruza (ESP) 6.050 4. (4) Jelina Switolina (UKR) 5.785 5. (5) Venus Williams (USA) 5.568 6. (6) Karolina Pliskova (CZE) 5.445 7. (7) Jelena Ostapenko (LAT) 4.901 8. (8) Caroline Garcia (FRA) 4.385 9. (10) Coco Vandeweghe (USA) 3.204 10. (9) Johanna Konta (GRB) 3.185 Weiter: 170. (169) Barbara Haas (AUT) 339 265. (264) Julia Grabher (AUT) 203