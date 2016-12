ÖVP 2017: Wirtschaft, Nachhaltigkeit, Sicherheit .

Wirtschaft, Nachhaltigkeit und Sicherheit - das sind die Themen, mit denen die ÖVP in das neue Jahr 2017 startet. Parteiintern kündigte Generalsekretär Werner Amon außerdem in allen Bundesländern Bürgermeisterkonferenzen an.