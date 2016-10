Kürbisfressen zu Halloween in Schönbrunn .

Im Tiergarten Schönbrunn erwartet die Tiere zu Halloween wieder eine Überraschung. Am 31. Oktober werden geschnitzte und gefüllte Kürbisse serviert. "Was für die Tiere eine Beschäftigung ist, ist für die Besucher ein schaurig-schöner Spaß", sagte Tiergartendirektorin Dagmar Schratter am Montag.