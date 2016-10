Aus aller Welt gingen bereits rund 1.200 Vorschläge ein. "Die Chinesen, für die der Panda ihr Nationalstolz ist, freuen sich besonders, dass wir alle an der Namenssuche teilhaben lassen", so Tiergartendirektorin Dagmar Schratter.

Laut Tiergarten sind bereits unzählige "tolle Namen" dabei: Von "Fu Xiong" für "Glücklicher Bär" über "Fu Xing" für "Glücklicher Stern" bis hin zu "Fu Ying" für "Glücklicher Held". Vorgeschlagen wurde zum Beispiel "Fu Hou" für "Glücklicher Affe", weil heuer das chinesische Jahr des Affen ist, oder "Fu Ao" für "Glückliches Österreich", passend zum Geburtsort. Viele Namen beziehen sich auf die Besonderheit der Zwillingsaufzucht wie zum Beispiel "Fu Shuangjing" für "Glücklicher Zwilling" oder "Fu Ge" für "Glücklicher Bruder".

Alle Namen, die bis Sonntag an panda@zoovienna.at geschickt werden, werden bei der Auswahl berücksichtigt. Der Tiergarten wird sich dann alle Vorschläge durchsehen und die Bedeutung der chinesischen Namen prüfen. Ab 18. Oktober stehen drei Namen, die dem Tiergarten am besten gefallen haben, auf

zur Abstimmung. Getauft wird der Nachwuchs aber erst im November - nach chinesischer Tradition erst nach dem 100. Tag.

Die Panda-Zwillinge kamen am 7. August auf die Welt und entwickeln sich seither prächtig. Bereits zuvor war es in Schönbrunn dreimal gelungen, Große Pandas auf natürlichem Wege fortzupflanzen. Alle drei Pandajungen leben mittlerweile in China.