Der Deutsche übernimmt den Posten interimistisch bis Saisonende, gab der aktuelle Tabellensiebente der Fußball-Bundesliga am Dienstag in der Früh bekannt. Der 49-Jährige tritt die Nachfolge seines Landsmannes Thorsten Fink an, den die Austria am Sonntag von seinen Aufgaben entbunden hatte.

Letsch war im Dezember 2015 auch bereits als Interimscoach bei Red Bull Salzburg tätig. Danach betreute der frühere Liefering-Trainer im vergangenen Sommer bis August auch kurz den deutschen Zweitligisten Erzgebirge Aue. Letsch wird sein erstes Austria-Training bereits am Dienstagvormittag leiten. Danach wird der neue Interimscoach im Trainingszentrum in Steinbrunn offiziell präsentiert.