Der 74-Jährige kollidierte am frühen Freitagvormittag im Skigebiet "Skiwelt Wilder Kaiser" mit einer 55-jährigen Niederländerin. Er wurde an Ort und Stelle erstversorgt und in weiterer Folge mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

In Ischgl fuhr der stark alkoholisierte deutsche Snowboarder im Alter von 29 Jahren gegen die Schweizer Skifahrerin, die stürzte und sich schwer am Knie verletzte. Sie wurde ebenfalls vom Rettungshubschrauber geborgen und ins Krankenhaus nach Zams geflogen.

Ein folgenschwerer Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag auch in Obertauern (Pongau). Dabei wurde eine 44-jährige Skifahrerin von einer 15-jährigen Skifahrerin erfasst und schwer verletzt worden. Die einheimische Wintersportlerin erlitt bei dem Zusammenstoß einen Wadenbeinbruch. Die 15-Jährige blieb unverletzt, berichtete die Polizei. Die 44-Jährige wurde durch das Rote Kreuz in das Ärztehaus Obertauern verbracht.

Am selben Tag ereignete sich im Skigebiet zu Mittag ein Crash zwischen einem holländischen Skifahrer und einem vorerst unbekannten Snowboarder am Grünwaldkopf. Der 58-Jährige wurde dabei von hinten gerammt. Er stürzte und verletzte sich an der Schulter. Der Snowboarder fuhr darauf hin einfach weiter, ohne sich um den am Boden Liegenden zu kümmern.