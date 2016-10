Der Mann war am Nachmittag im noch nicht fertiggestellten Dachgeschoß eines Rohbaus in Schwendau (Bezirk Schwaz) mit Betonierarbeiten beschäftigt. Als er einen gefüllten Behälter per Fernbedienung bewegte, stürzte er aus ungeklärter Ursache aus sieben Metern Höhe ab, informierte die Tiroler Polizei.

Der Mann wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen. Dort erlag er am Dienstag seinen Verletzungen, so die Exekutive.