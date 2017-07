Lebenslange Haft für Griechen nach Mord .

Im Fall des im November des vergangenen Jahres auf einem Parkplatz an der Eibergstraße in Söll nahe Kufstein erschossen aufgefundenen Griechen ist am Mittwoch am Landesgericht Innsbruck ein Landsmann des Opfers wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden.